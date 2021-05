Burdisso esalta Mourinho: "Sa come trattare coi calciatori, ti tocca il cuore e ti carica"

Nicolas Burdisso, pretoriano di José Mourinho all'Inter, parla a Leggo dello Special One e del suo avvento alla Roma. "Non voleva che andassi via dall'Inter, dopo che ha vinto la finale di Champions col Bayern mi ha chiamato per dirgli che gli dispiaceva che non ci fossi. Sa come trattare coi calciatori, ti dà qualcosa in più, sa toccare il cuore e caricarti a mille. La Roma ha fatto un enorme passo avanti con lui, i Friedkin sanno che cosa fare: spero possano trionfare insieme, Roma e i suoi tifosi lo meritano".