Caccia al difensore per il Milan: il primo della lista adesso è Diallo, domani accelerata col PSG

Spiega MilanNews che Abdou Diallo del Paris Saint-Germain è il preferito per la difesa del Milan in questo momento. Classe '96, piuttosto veloce, ottima tecnica e possibilità di ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro. Il centrale del PSG è un ottimo giocatore che a Parigi non è riuscito a ritagliarsi abbastanza spazio: è in uscita, e Maldini e Massara contano proprio su questo. Il duo dirigenziale rossonero punta ad un prestito con diritto di riscatto, per ora Antero Henrique chiede una cessione a titolo definitivo o un obbligo di riscatto; da domani è prevista un'accelerata anche su questo fronte.