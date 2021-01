Cagliari, Calabresi arriva domani. Salta lo scambio con Faragò, ma non il suo approdo

vedi letture

Da domani Arturo Calabresi sarà un nuovo giocatore del Cagliari: secondo quanto rivelato da Sky, il calciatore del Bologna si trasferirà in Sardegna nonostante non si sia concretizzato lo scambio con Faragò, che non quindi non passerà al Bologna.