Cagliari, centrocampo al centro dei piani di mercato: Duncan il preferito ma occhio a Bourabia

Il Cagliari lavora per sistemare il centrocampo e stringe intorno a tre nomi che potrebbero risolvere i problemi di Di Francesco. Il primo resta quello di Duncan, in uscita dalla Fiorentina e che ha già detto sì ai sardi. Su di lui c'è anche il Verona. Il secondo è Schone, svincolato dopo l'esperienza al Genoa e pronto per una nuova avventura in A. Infine Bourabia, per cui i sardi hanno chiesto il prestito al Sassuolo che però ha risposto con un primo no che però non sarebbe categorico. A riportarlo è il sito della Gazzetta dello Sport.