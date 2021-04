Cagliari, contro l'Hellas Semplici vuole un cambio di passo

Quella di domani contro il Verona non è l’ultima spiaggia. Parola di Leonardo Semplici, che ha così presentato la sfida della Sardegna Arena: “Sarà certamente una partita importante, ma ci sono altre 9 gare: mi avete definito il normalizzatore, ma oggi preferisco essere l’incazzatore di questo gruppo, perché sta a me far sì che i ragazzi scendano in campo con il giusto desiderio di rivalsa, perché hanno grandi doti nelle loro corde. Domani non è un match da dentro o fuori, ma sicuramente bisognerà fare risultato". Non ci sarà Ceppitelli, mentre Marin dovrebbe comunque partire tra i titolari nonostante le tre partite giocate con la Romania. Tutto rientrato per quanto riguarda Cragno, tornato a Cagliari dopo i dieci giorni con la Nazionale azzurra, dove è scoppiato l’ennesimo focolaio Covid che ha visto coinvolti, tra gli altri, Bonucci, De Rossi e Vialli. La presenza del portiere fiorentino è centrale per il Cagliari, visto il peso specifico del numero 28 sul rendimento dei rossoblù.

Quest'oggi si torna in campo e si vedranno gli effetti del lavoro fatto in queste due settimane. Niente rivoluzioni a livello tattico, ma solo un focus ulteriore sui tre principi fondamentali portati da Semplici nella sua avventura cagliaritana: “Dobbiamo cercare di avere un'identità precisa di gioco e la giusta mentalità per affrontare una squadra di valore, che sta facendo un grande campionato. Sta a noi fare una grande prestazione, dimostrando quello che finora non siamo riusciti a fare". Maggiore cattiveria, sia a livello di agonismo che sotto porta: questo è quello che il tecnico toscano continua a chiedere ai suoi ragazzi, che ”ci stanno mettendo l'anima, ma serve ancora qualcosa di più, perché dobbiamo portare a casa il risultato". L’aspetto atletico sarà decisivo nel rush finale verso l’impresa chiamata salvezza e Semplici lo sa bene, ma sono soprattutto i punti che servono. “Tutti ci riconoscono grandi qualità, ma sta a noi riprendere la via per l’obiettivo, bisogna pensare positivo, vedere il bicchiere mezzo pieno”. Una dichiarazione che sottolinea l'importanza del match contro i gialloblù, ma che va oltre guardando oltre. Ottimismo, realismo e impegno: servirà questa combinazione di fattori per poter interpretare al meglio la corsa salvezza, fondamentale negli equilibri presenti e futuri del club di Via Mameli.