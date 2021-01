Cagliari, Di Francesco cerca la scossa contro il suo passato

Un inaspettato rinnovo di contratto per l'allenatore dopo 12 partite senza lo straccio di una vittoria, una finestra di mercato che si avvia alla conclusione con ancora diverse richieste e con la testa al campo, con tanto di secondo ritiro consecutivo per ritrovare compattezza. È la situazione vissuta negli ultimi giorni in casa Cagliari, in vista della gara di domani alle 15 alla Sardegna Arena contro il Sassuolo. Un match importantissimo per i rossoblù che cominciano il girone di ritorno dopo ben 12 risultati senza successi, di cui 7 sconfitte consecutive tra campionato e coppa. Il Sassuolo non può che evocare ricordi al miele a Eusebio Di Francesco, che proprio in neroverde ha costruito la sua fama di allenatore “giochista”, in linea con i dogmi tattici del suo maestro Zdenek Zeman. Gioco, risultati e divertimento erano una costante in Emilia durante la gestione DiFra, che riuscì nell’impresa di portare in Europa League Magnanelli e compagni, traguardo mai più raggiunto dai neroverdi. Di tutto questo a Cagliari si è visto ben poco finora, ma il presidente Tommaso Giulini gli ha rinnovato fiducia e contratto, allungando di un ulteriore anno il vincolo precedentemente in scadenza nel 2022 e mettendo in chiaro le cose ai calciatori, mostrando la vicinanza della dirigenza al tecnico abruzzese.

BALLOTTAGGIO IN MEZZO – Una bella dimostrazione di forza per DiFra, almeno sulla carta, dato che le parole dello stesso Giulini relative a eventuali dimissioni in caso di ulteriore mancanza di risultati hanno fatto drizzare le orecchie a tanti nell’ambiente. Si vedrà, dato che fino a oggi si farà parlare solo il campo e il ritiro servirà proprio per lasciare da parte polemiche, voci di mercato e quant’altro. L’assenza dello squalificato Nandez e il tesseramento di Asamoah che ancora non è arrivato (la questione si dovrebbe sbloccare a inizio della settimana prossima) non lasciano tanto spazio alla fantasia soprattutto per quanto riguarda il centrocampo: davanti alla difesa troverà spazio uno tra il rientrante Deiola e l'uruguaiano Oliva, dato in partenza in direzione Paok Salonicco, ai cui lati giocheranno Marin e Duncan, con Nainggolan sulla stessa linea di Joao Pedro alle spalle del centravanti, con Simeone favorito rispetto a Cerri e Pavoletti per una maglia da titolare. Più facili le scelte nel reparto difensivo, con al centro la coppia d'esperienza Godin-Ceppitelli (con l'ex capitano ancora favorito su Walukiewicz) e ai lati Zappa e Lykogiannis. Il tutto, ovviamente, in attesa degli ultimi fuochi d'artificio sul mercato, sia in entrata – con Di Francesco che aspetta un regista di ruolo – che in uscita, con Ounas prossimo a lasciare Cagliari dopo una prima parte di stagione tutt'altro che indimenticabile.