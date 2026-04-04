Live TMW Cagliari, Esposito: "Dobbiamo essere più gruppo per prenderci questa benedetta salvezza”

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Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta contro il Sassuolo in campionato. Ecco le sue parole: “Questo è un momento molto difficile per noi. Dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi per riprenderci la fiducia che negli ultimi incontri non abbiamo ripagato. Dobbiamo essere più gruppo, ma oggi abbiamo messo il 100%, però se abbiamo perso vuol dire che non è bastato. Ora da qui alla fine ci sono sette finali e dobbiamo pensare subito alla prossima partita per far arrivare il prima possibile questa benedetta salvezza”.

Cosa è successo quest’anno? Rivedi qualcosa con quanto accaduto a Empoli?

"Sono tanti anni che gioco a calcio, ma io dico solo che questo Cagliari sta dando tutto e ora dobbiamo superare gli ostacoli. Io e miei compagni diamo l'anima ma ad oggi non basta. Siamo dispiaciuti per i tifosi, per le nostre famiglie e anche per il nostro mister".

Hai sentito Pio?

"Non è il momento di parlare della Nazionale e di lui, non sarebbe rispettoso per lui ma anche per i tifosi che ci hanno seguito qui a Reggio Emilia".

Hai cambiato più volte ruolo oggi...

"Io mi metto sempre a disposizione della squadra. Oggi siamo partiti molto bene ma non basta. Non possiamo fare 40-50 minuti se la partita dura 90. Mi dispiace molto”.

Cosa è successo nell’intervallo?

“Dobbiamo analizzare tutto per capire cosa è successo e per capire quali sono stati i problemi del secondo tempo, ma se nel primo tempo non riesci a chiudere una partita del genere sicuramente poi dovevi riuscire a fare meglio nella ripresa”.

Secondo te c'è stato un calo fisico o mentale?

“Se dico che fisicamente siamo calati attacco qualcuno e se dico che è un problema mentale attacco qualcun altro. Io purtroppo vi leggo ogni tanto e non voglio essere io a mettere i problemi addosso a qualcuno. I problemi ci sono e noi dobbiamo risolverli. E dobbiamo essere noi a trovare la soluzione”.