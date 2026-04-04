Cagliari in picchiata, Pisacane: "Resto fiducioso, ma dobbiamo fare qualcosa in più"

Quarta sconfitta consecutiva per il Cagliari, battuto oggi per 2-1 dal Sassuolo e fermo a quota 30. A fine partita, in conferenza stampa, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha mostrato comunque un atteggiamento positivo: “Ora dobbiamo ripartire. Per certi versi questa sconfitta è meglio di Pisa quando abbiamo fatto una prestazione pessima. Io ho visto anche delle cose positive e mi dispiace che l’accento venga messo solo su cosa non ha funzionato.

Abbiamo messo un giocatore come Sulemana e un’altra punta per cambiare assetto - prosegue -, non abbiamo avuto la voglia di difendere niente, volevamo solo coprire al meglio il campo, e i centrocampisti erano un po' stanchi dopo il lavoro fatto nel primo tempo. Ora ripartiamo compatti e lucidi perché mancano ancora sette partite. Io resto fiducioso anche se dobbiamo fare qualcosa in più”.

Riguardo alle parole di Giulini negli spogliatoi, ha glissato: “Io devo solo parlare di qualcosa di tecnico-tattico, non dirvi se Giulini è venuto a parlarci. Nella ripresa abbiamo messo un centrocampo muscolare e anche una punta di peso per l’attacco diretto. Lo abbiamo fatto per portare punti a casa ma questo non è successo”.