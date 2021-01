Cagliari, Giulini: "I numeri mi fanno arrabbiare, pochi i 14 punti dopo il girone d'andata"

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha commentato la sconfitta rimediata in casa del Genoa ai microfoni di Sky Sport: “I numeri mi fanno arrabbiare. Fare 14 punti nel girone d’andata non è quello che mi aspettavo. Da quando si è rotto Marko Rog abbiamo perso il nostro assetto. Abbiamo poca serenità, stiamo cercando di inserire Nainggolan e Duncan e portarli in condizione. Mentalmente stiamo pagando un po' di preoccupazioni. Ora dobbiamo capire che dobbiamo salvarci perché questo mi pare l’unico obiettivo che possiamo raggiungere. Abbiamo però i mezzi per farlo”.

Con Di Francesco in panchina?

“Abbiamo allungato il contratto del mister in settimana. Questo rinnovo servirà a dare forza all’allenatore. Dobbiamo trasmetterci energia positiva. La squadra ha dei valori, Di Francesco ha il gruppo in mano. Avremo voluto annunciarlo dopo aver preso punti, ma purtroppo è andata male. Adesso il rinnovo servirà a dare solidità al tecnico e al progetto".

Nel mercato c'è stato uno sforzo economico importante ma i risultati non stanno arrivando. Quanto è complicato il calcio?

“Non ci ha aiutato neanche la buona sorte. Se ci fate caso da quando è arrivato il Covid questa squadra ha iniziato a sfaldarsi. Ma è ora di venirne fuori perché tanti di questi nazionali potrebbero ritrovarsi a giocare in un’altra categoria se non ne usciamo fuori. E garantisco che rimarranno in ogni caso con noi".

Arriverà ancora qualcosa dal mercato?

“Non voglio alibi. Ora dobbiamo ripulirci la testa dalle scorie che non ci permettono di essere tranquilli. Abbiamo bisogno di tempo ma non possiamo prendercene troppo perché poi si fa dura”.