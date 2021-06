Cagliari, idea Bonifazi per la difesa: se l'Udinese non lo riscatterà pronta l'offerta alla SPAL

Il Cagliari pensa a Kevin Bonifazi per rinforzare la difesa. Nelle ultime ore il club di Giulini ha iniziato a sondare il terreno per il centrale italiano, con l'Udinese che può riscattarlo ma che non ha ancora preso la decisione definitiva. Nel caso in cui dovesse tornare alla SPAL i sardi potrebbero poi provare l'assalto per portarlo alla corte di Leonardo Semplici, che lo ha allenato proprio nella sua esperienza a Ferrara. A riportarlo è Sky Sport.