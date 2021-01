Cagliari, il Cholito Simeone torna a Firenze da avversario: "Coi viola è sempre speciale"

L'ex centravanti della Fiorentina, Giovanni Simeone, oggi torna a Firenze da avversario e si prepara a vivere quindi una gara sicuramente speciale. Queste le sue parole su Twitter: "Si torna a Firenze e per me è sempre un rincontro speciale, ma sopratutto una partita molto importante per noi. Stiamo lavorando solo per tornare sulla strada che vogliamo. Forza Casteddu!".