Cagliari, Joao Pedro: "Con Semplici è iniziato un nuovo campionato, ci ha dato serenità"

vedi letture

Il Cagliari ritrova la vittoria in campionato: buona la prima per Leonardo Semplici, che batte due a zero il Crotone all'esordio sulla panchina rossoblù. Dopo il fischio finale, Joao Pedro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Nel momento in cui stavate soffrendo è arrivato il due a zero.

"Sapevamo sarebbe stata difficile, nonostante la loro classifica. L'abbiamo preparata bene, abbiamo avuto poco tempo ma c'era tanta voglia. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire e siamo usciti fuori nel momento giusto".

Può iniziare un nuovo campionato per il Cagliari?

"È iniziato un campionato nuovo con l'arrivo del mister, forse dovevamo cancellare quello che era successo, senza pensare a quello che abbiamo davanti ma ragionando di partita in partita".

Cos'è cambiato con l'arrivo di Semplici?

"Sicuramente ci ha portato entusiasmo. La squadra ha sofferto questo periodo: abbiamo tanta qualità e voglia, ma quando ti ritrovi lì giù diventa tutto più difficile. Ci ha portato serenità e voglia: il campionato è ancora lungo e la squadra è pronta a lottare fino alla fine".

L'impressione è che foste più coperti e pronti a ripartire in velocità.

"Il modulo ci porta a fare questo, perché in questo momento non possiamo permetterci di regalare niente. Poi davanti abbiamo la qualità per ripartire. C'è ancora tanto da raggiungere, il mister non ha avuto molto tempo ma ci ha dato qualche indicazione, la squadra ha provato a fare il meglio possibile. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire e abbiamo sfruttato le occasioni".

La vostra corsa è solo sul Torino?

"La nostra corsa è contro noi stessi, perché il campionato è lungo. Se pensiamo a cosa succede sopra ci perdiamo, ogni partita è una finale e dobbiamo fare punti. Poi quando saremo lì sopra si vedrà".