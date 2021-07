Cagliari, Nainggolan ad un passo: Inter costretta a cedere sulla buonuscita per il belga

Nei prossimi giorni dovrebbe andare in porto il trasferimento di Radja Nainggola al Cagliari. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, pare che l'Inter si sia rassegnata a dover concedere la buonuscita al belga, ancora sotto contratto con i nerazzurri fino al 2022. In questo modo i nerazzurri risparmierebbero i 9 milioni di euro lordi che si sarebbero dovuti corrispondere all’ex Roma come da contratto.