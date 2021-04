Cagliari-Parma, i convocati di D'Aversa: rientrano Brunetta e Mihaila, fuori Hernani

vedi letture

Attraverso il sito ufficiale del club, il Parma ha reso nota la lista di convocati da mister D'Aversa per la sfida di domani sera al Cagliari. Non ce la fanno Conti ed Hernani, che non figurano nella lista diramata dal tecnico crociato, e neanche Karamoh che ieri si era allenato parzialmente con i compagni. Rientra invece Mihaila, che va ad allungare la batteria degli attaccanti a disposizione per la gara in terra sarda. La lista completa:

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Dierckx, Laurini, Osorio, Pezzella, Valenti;

Centrocampisti: Brugman, Camara, Grassi, Kucka, Kurtic, Sohm, Traoré;

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Man, Mihaila, Pellè.