Cagliari, per Di Francesco ko e... rinnovo: "Orgoglioso della fiducia". Rivedi le sue parole

Nessun punto nel 2021, 6 sconfitte di fila e una vittoria che manca da 13 turni in Serie A. Momento estremamente complicato per il Cagliari, battuto 1-0 a Marassi dal Genoa e precipitato al terzultimo posto a pari punti col Torino. Numeri che non possono piacere a Tommaso Giulini, presidente del club, che ad ogni modo ha deciso di rrinnovare la fiducia al tecnico Eusebio Di Francesco. "Vengono fatte considerazioni a 360 gradi - ha detto il tecnico nel post gara - mi dispiace non aver ripagato questa fiducia con un risultato positivo. Per me è stato motivo d’orgoglio, sono stato valutato non per i risultati sul campo ma per impegno, serietà, professionalità e credo anche competenze".