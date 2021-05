Cagliari, Semplici: "A Napoli ho visto lo spirito giusto per salvarsi. Vietato gestirsi"

vedi letture

Nelle ultime cinque gare di campionato il Cagliari ha messo a referto dieci punti. Una riprova, questa, del deciso cambio di marcia della formazione di Leonardo Semplici. Domani per gli isolani c’è l’importantissimo scontro in chiave salvezza contro il Benevento. Alla vigilia ha preso la parola il tecnico toscano per parlare delle motivazioni alla base della risalita della sua squadra: “Cosa ha permesso la svolta? Assolutamente l'aspetto caratteriale, dato che le qualità le abbiamo sempre avute. Avevamo iniziato bene da quando sono arrivato io, poi abbiamo fatto un passo indietro con Spezia e Verona. Lì si è capito che bisognava dare qualcosa in più per raggiungere l’obiettivo salvezza: a Napoli ho visto uno spirito nuovo, che è quello che può permettere di salvarci. L’errore sarebbe proprio provare a gestire. Non dobbiamo pensare troppo, andiamo a Benevento con la nostra solita umiltà ma per fare una gara di coraggio: vogliamo tornare a casa con una vittoria, il resto non conta. Il futuro è nelle nostre mani”.