Cagliari, Semplici ci scherza su: "Se Mihajlovic canta pure, sa fare tutto e così è perfetto"

Cosa teme maggiormente del Bologna? Mihajlovic andrà a Sanremo, lei sta pensando a un'esibizione speciale se salvasse il Cagliari? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna, il neo tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha risposto anche a queste domande: "Se Mihajlovic canta pure, sa fare tutto e così è perfetto (sorride, ndr). Scherzi a parte, ora penso alla mia squadra sapendo che loro hanno grandi valori. Hanno messo in difficoltà tutte gli avversari, non hanno grande continuità ma mi aspetto una gara davvero complicata. Dobbiamo sì avere rispetto, ma pure consapevolezza delle nostre qualità. Aggressivi e determinati, queste sono le parole chiave perché non dobbiamo lasciare niente di intentato. Loro hanno qualità in ogni zona del campo, ma noi pensiamo solo al Cagliari: dobbiamo essere compatti, attenti e coraggiosi, curare le coperture preventive e giocare a due tocchi".

