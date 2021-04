Cagliari, sorpresa Lykogiannis: la nuova posizione s'è rivelata una mossa vincente

Charalampos Lykogiannis è tra i protagonisti della risalita del Cagliari, squadra reduce da tre vittorie consecutivi. Tra i migliori nell'ultima sfida di campionato vinta contro la Roma, il terzino greco - inserito anche nella top 11 di DAZN dopo l'ultimo turno - non solo è andato a segno, ma ha anche fornito un'ottima prestazione nel ruolo di quinto di centrocampo nel 3-5-2. Questa l'analisi del rendimento di Lykogiannis nella sua nuova posizione di 'Centotrentuno.com', portale che segue da vicino le vicende di casa Cagliari.

"Questa nuova posizione da esterno di centrocampo però si è rivelata una mossa vincente, in quanto il 22 rossoblù non solo continua a dare una grossa mano in fase difensiva, ma anche e soprattutto in fase offensiva - si legge -. Si propone bene, prova a servire il maggior numero di buoni cross per i compagni e, sui calci di punizione, ha dimostrato di saper essere molto preciso. Giocare un po’ più avanti della linea dei difensori, ha fatto in modo che si rendesse a tratti una spina nel fianco per gli avversari che, oltre a fare i conti con i tanti elementi isolani che già di natura sono molto offensivi (specie da quando Semplici ha rispolverato il trequartista), si ritrovano spesso il calciatore greco in zone pericolose. A dimostrazione di ciò c’è proprio il centro realizzato da Lykogiannis nella gara contro la Roma: pronti via e, da rapace, il greco ha sfruttato un buon pallone deviato di Nandez, appoggiando la palla in rete con il mancino".