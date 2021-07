Cagliari, Strootman è già centrale nell’impianto tattico rossoblù

Il suo arrivo è stato fortemente voluto da una dirigenza che già lo scorso gennaio aveva provato a portarlo, invano, in Sardegna. Ecco perché a fine giugno, dopo un corteggiamento lungo, Kevin Strootman è finalmente arrivato al Cagliari. Nel ritiro di Pejo è uno dei più ambiti tra i cacciatori di selfie e autografi: tra loro anche alcuni tifosi della Roma presenti in Val di Sole che hanno deciso raggiungere il campo di Celledizzo per rivederlo all’opera sul terreno di gioco. E l’olandese è anche il protagonista del primo video del precampionato confezionato dal club rossoblù, nel quale il classe 1990 si racconta. “Ho scelto Cagliari perché mi volevano da gennaio, ma avevo già dato la parola al Genoa. Poi in estate avevo avvisato il Marsiglia che la mia volontà era quella di rimanere in Italia e i rossoblù si sono da subito fatti avanti. Mi ha chiamato il presidente Giulini per spiegarmi le ambizioni e i suoi progetti e obiettivi per i prossimi anni. Per questo ho scelto la Sardegna”. Una nuova avventura ancora con il rossoblù indosso, ma in una realtà tanto simile quanto diversa da Genova. “Quando arrivi in una nuova realtà c’è sempre tantissima voglia di dimostrare. I primi allenamenti per me sono speciali perché è la prima volta che sto con i nuovi compagni e con il nuovo allenatore. Mi fa piacere vedere i tanti tifosi che sono venuti fino al ritiro. Sono contento perché quando inizi una nuova avventura a volte c’è tensione e invece io mi sto trovando molto bene con i compagni. Voglio continuare su questa strada”.

Un gruppo abbastanza eterogeneo fin qui, con gli uruguaiani Godin e Nández in vacanza post Copa America, ma con tutti i senatori presenti: “L’anno scorso ho visto una squadra con calciatori davvero forti ma ogni tanto ci sono quelle stagioni dove le cose vanno sempre contro. Poi però hanno fatto un miracolo nelle ultime partite, con i giocatori forti prima o poi arriva la qualità. E questi allenamenti mi stanno confermando la grande qualità della rosa, e io voglio aiutare il Cagliari. Siamo pieni di talento ed esperienza”. Una leadership naturale quella di Strootman, che fin dai primi passaggi della partitella a campo ridotto ha fatto capire di essere pronto a essere il nuovo faro della manovra rossoblù. L’assenza di un play l’anno scorso si è sentita parecchio, ma il buon Kevin è arrivato in rosssoblu proprio per questo. “Dove il mister mi mette sono contento, voglio solo giocare, e sono contento di farlo in Serie A che è un campionato che mi piace tanto. Dove ci sarà bisogno sono pronto per dare il massimo. In Italia soprattutto questa parte della stagione è centrale, abbiamo 5-6 settimane per prepararci e arrivare pronti per il campionato fino dalla prima giornata”.