Cagliari, Strootman: "Ho tanta voglia di iniziare. Qui tanti giocatori forti"

Il centrocampista del Cagliari, Kevin Strootman, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club sardo direttamente dal ritiro di Pejo: "Ho tanta voglia di iniziare in una nuova squadra, voglio fare il meglio possibile. Per me è speciale con i nuovi compagni e i tifosi. C'è un po'o di tensione ma non sono nervoso. Mi sono trovato subito bene con i compagni, sono tutti forti. A volte c'è un anno dove le cose non vanno bene ma con i giocatori forti prima o poi vengono fuori i valori. Voglio giocare, dove vuole il mister. Sono stato a Cagliari alcuni giorni, sono tutti contenti che sia arrivato. Voglio fare bene e la mia famiglia starà bene in Sardegna. Ora abbiamo alcune settimane per farci trovare pronti per l'inizio del campionato. Saluto tutti i tifosi, spero di vederli presto allo stadio".