TMW News Calcio italiano ai minimi termini. Fiorentina, che batosta

Nel corso del TMW News di oggi si torna a parlare della crisi del nostro calcio anche alla luce delle sconfitte abbastanza nette di ieri del Bologna e della Fiorentina nelle coppe europee. Gli emiliani sono stati battuti 3-1 in casa dall'Aston Villa mentre i viola hanno perso 3-0 contro il Crystal Palace. Ne parliamo con Massimo Piscedda e Maurizio Restelli in collegamento.

Le parole di Italiano

"Abbiamo poche chance di passare il turno, ma cercheremo di alimentarle perché ancora nulla è deciso". queste le parole del tecnico del Bologna dopo la sconfitta con l'Aston Villa. "Avete visto anche in Champions che può capitare di tutto. Peccato per il terzo gol perché non dovevamo assolutamente concederlo al nostro avversario. La gara di ritorno è compromessa, non so quante percentuali di passaggio del turno ci siano ora ma faremo il possibile. Siamo stati sfortunati, non siamo riusciti ad avere continuità di prestazione, una cosa che è successa spesso in stagione. Io comunque ho visto un gran Bologna contro una squadra che tutti danno per vincente della competizione. Mi dispiace per questo splendido pubblico e per il risultato pesante".

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