Calhanoglu all'Inter, dalla Turchia: "Come se un giocatore andasse dal Fenerbahce al Gala"

vedi letture

Çagri Davran, responsabile del calcio estero per Fanatik - il giornale sportivo turco per eccellenza - ai microfoni de 'L'interista' ha parlato della decisione di Hakan Calhanoglu di accettare l'offerta dell'Inter. “Per noi è una vera sorpresa, come se un giocatore andasse dal Fenerbahce al Galatasaray. È esattamente la stessa cosa, sono grandi rivali. Ma è un giocatore professionista, questo è il suo lavoro, se trovi buoni condizioni per te e la tua famiglia puoi scegliere. Siamo curiosi di capire cosa faranno i tifosi del Milan”, ha detto.