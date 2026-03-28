Calhanoglu non preoccupa, Lautaro migliora. Chivu monitora i nerazzurri in Nazionale

Gruppo ridotto ai minimi termini e testa che viaggia già alla domenica di Pasqua, quando l’Inter ospiterà la Roma nel posticipo delle 20.45 in programma a San Siro. Alla Pinetina gran parte del gruppo in questi giorni è composto da ragazzi della Primavera e Under 23, tutti agli ordini di Cristian Chivu, che alla ripresa del campionato tornerà a sedersi in panchina dopo la squalifica di Firenze. Antenne dritte nello staff per tutto quello che succede in Nazionale, soprattutto pensando all’Italia dove sono convocati per 5 dei 12 interisti sparsi in giro per il mondo. Le paure nelle ultime ore le ha portate via il vento forte, come le raffiche che in questi giorni si sono fatte sentire a Milano e in tutta la Lombardia. L’Inter ha tirato un sospiro di sollievo in particolare quando dalla Turchia non sono emersi problemi seri per Hakan Calhanoglu, uscito dal campo nel match contro la Romania per un fastidio al polpaccio. Non dovrebbe essere nulla di grave, quindi, e l’ex Milan al suo ritorno in Italia potrà scendere regolarmente in campo. Così come martedì con la sua Nazionale, impegnata nel match decisivo contro il Kosovo. Spetterà al ct Montella la scelta finale.

Chi ha brillato con la Polonia è Zielinski, autore del gol decisivo per lanciare la Polonia verso la finale playoff contro la Svezia. L’Italia ha visto protagonisti anche quattro nerazzurri. Nella vittoria sull’Irlanda del Nord sono stati quattro i nerazzurri schierati dal CT Gattuso: titolari Bastoni (uscito al 63'), Barella e Dimarco (90' per entrambi), mentre Esposito è subentrato a Retegui al 63’. Solo panchina invece per Frattesi. Nella finale contro la Bosnia Pio Esposito potrebbe anche essere lanciato dal 1’, vista la prova non così esaltante di Retegui. Valutazioni anche su Barella, non apparso al meglio, pur rimanendo un punto di riferimento per il gruppo.

Intanto, tra campo (il giusto), e palestra, si sta allenando bene ad Appiano Gentile anche Lautaro Martinez. L’argentino vede vicino il traguardo del rientro e questa per Chivu è la notizia più bella in assoluto. Il recupero sta andando nella giusta direzione senza intoppi e dalla prossima settimana il numero 10 dovrebbe tornare a pieno regime. La settimana degli impegno con le nazionali in ogni caso imporrà delle scelte, perché tanti giocatori torneranno con molti minuti nella gambe. C’è poi la condizione psicologica da valutare, a seconda di come termineranno le tonnare playoff. Chivu dovrà valutare tutto questo e molto di più.