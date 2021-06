Calhanoglu sul suo futuro: "Galatasaray? Aperto a tutto. Con una buona offerta perché no?"

In scadenza di contratto col Milan, il numero 10 rossonero Hakan Calhanoglu - stella della Turchia che all'Europeo affronterà anche l'Italia - ha parlato del suo futuro nel corso di una intervista rilasciata alla tv turca 'TV100'. E non ha escluso un trasferimento al Galatasaray: "Sono aperto a tutto, non esiste l'impossibile. Se ricevo una buona offerta, perché no?"