Caos Bordeaux, Basic potrebbe liberarsi a costo zero. È nel mirino di Lazio e Napoli

La retrocessione d’ufficio decisa ieri dalla Federcalcio Francese, e non ancora definitiva, per il Bordeaux potrebbe aprire prospettive interessanti per il futuro di Toma Basic, centrocampista che piace molto a Napoli e Lazio in Italia. Il giocatore croato infatti, come riporta Il Messaggero, ha nel suo contratto una clausola per svincolarsi in caso di retrocessione in Ligue 2 del club francese e qualora dovesse essere confermata la sanzione Basic potrebbe essere messo sotto contratto a parametro zero. I tempi in questo caso potrebbero allungarsi, ma i costi abbassarsi nettamente visto che i Girondini chiedevano per il calciatore 10 milioni di euro.