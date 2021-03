Caos Lazio-Torino, i biancocelesti si presenteranno in campo. Anche se non si giocherà

Mentre l'ASL ha bloccato il Torino in isolamento domiciliare fino alle 24 di oggi visto il focolaio della variante inglese del Covid che ha colpito i granata, la Lazio si presenterà regolarmente in campo. Il punto sulla surreale sfida di stasera lo fa Tuttosport. In casa biancoceleste il motto 'per noi si gioca' è ricorrente. Ieri prove tattiche e rifinitura per Simone Inzaghi. La Lazio sarà all'Olimpico oggi e in campo per il fischio d'inizio. Non ci sarà però il Torino, con la gara che ancora non è stata ufficialmente rimandata dalla Lega Serie A ma che dovrebbe recuperarsi a questo punto in data 7 aprile.