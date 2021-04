Caos Superlega, le ultime 48 ore del Tottenham: prima dentro poi fuori, nel mezzo l'addio a Mou

vedi letture

Dopo la creazione ed il lancio della Superlega nella giornata di domenica, il calcio europeo ha vissuto momenti di pathos, tensione, proteste, rivoluzione. Una scelta che ha smosso fin da subito coscienze di addetti ai lavori e soprattutto tifosi, con un'escalation di proteste che ha avuto il culmine col dietrofront di ieri dei club inglesi a cui piano piano, salvo colpi di scena, seguiranno anche quelli di tutti i 12 Club Fondatori.

UFFICIALE: La Superlega perde anche il Tottenham. Il comunicato degli Spurs

Le ultime 48 ore del Tottenham - "Ci impegniamo a lavorare con tutte le parti interessate, in particolare con i sostenitori", aveva scritto il Tottenham nel comunicato di adesione alla Superlega. E chissà, magari dietro all'esonero di José Mourinho arrivato solo poche ore dopo c'è anche questa scelta... Come per tutte le piazze d'Inghilterra, anche gli Spurs sono finiti immediatamente nel mirino dei propri tifosi: "Tradita la storia del club e la magia del calcio", scrivevano i sostenitori nordlondinesi. E, come tutte le società, il passaggio dalle proteste (comunque meno veementi che in altri club) all'addio alla nuova competizione è stato quasi immediato e sancito da un comunicato stringato fatto uscire nella tarda serata di ieri.