Capello boccia la scelta di Pioli: "De Ketelaere out? Non capisco, questa è la Champions"

Presente nello studio di 'Sky', l'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha commentato le scelte di formazione e non solo a pochi minuti dal fischio d'inizio del match di Champions League Milan-Dinamo Zagabria: "Sarà una partita dove conterà la testa, le qualità tecniche. De Ketelaere out? Non lo capisco. Deve entrare nel gioco del Milan e questa è una partita importantissima, non si può pensare al Napoli. Questa è la Champions, è il sogno di tutti i tifosi e il campionato è lungo, finisce a maggio. Io sarei focalizzato solo e soltanto su questa gara. L'ho visto contro la Sampdoria e secondo me l'hanno servito poco, lui si smarca sempre e riceve la palla sempre con ritardo. Lui va servito immediatamente, anche perché quando va in verticale vede il gioco".