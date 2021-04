Capello esalta Zidane: "Mi piace perché è umile: battere questo Real dura per tutti"

Fabio Capello ha parlato a Sky del Real Madrid e del Liverpool. "Il Real Madrid non ha lasciato spazi agli avanti del Liverpool. Sono abituati a giocare sullo stretto oltre che negli spazi. I centrocampisti del Madrid sono bravi di testa e veloci, è un reparto unico al mondo. Gli inserimenti dei giocatori dei Reds? Non c'era spazio, ripeto: non c'erano spazi, Zidane l'ha preparata bene. A me piace Zizou: studia l'avversario, è umile. La sua squadra è brava in tutte e due le fasi".