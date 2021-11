Capello: "Ho visto una bella Inter. Per tanti sarà davvero dura battere la squadra di Inzaghi"

vedi letture

Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del successo dell'Inter contro lo Sheriff: "Ho visto equilibrio, controllo, l'Inter doveva vincere e ha vinto con concentrazione e determinazione in ogni momento. La forza e la qualità erano superiori rispetto allo Sheriff, ma ha messo grande concentrazione in partita. E' quello che serve a certi livelli, l'Inter sarà dura da battere per tutti perché è consapevole del proprio livello e della propria forza e poi sa segnare in tanti modi e con tutti i giocatori. La prova di Lautaro? Non ha segnato ma è molto utile, si muove e sa fare grandi movimenti, è un punto di riferimento per la squadra. Il peso di Brozovic? L'importanza di questo giocatore per l'Inter l'ha dimostrata Allegri mettendogli addosso Kulusevski a uomo. E' il faro dell'Inter, esempio nei piedi e di intelligenza tattica".