Carles Perez al Celta, ci siamo. Nota ufficiale: principio d'accordo con la Roma, ora le visite

Carles Perez è già virtualmente un nuovo giocatore del Celta Vigo. Il club galiziano ha infatti diramato poco fa un comunicato ufficiale nel quale rende noto di aver raggiunto un principio d'accordo con la Roma per le prestazioni dell'esterno catalano. L'affare sarà completato una volta per tutte al momento in cui supererà le visite mediche.