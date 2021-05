Casarin: "Gli arbitri devono sottostare a regole ridicole. Qualcuno vuole cambiare il calcio"

L'ex arbitro, Paolo Casarin, ha parlato a Radio Anch'io Sport sulle frequenze di Radio Rai, in merito alle polemiche arbitrali di Juventus-Inter: "Sabato è stata una giornata non felice per Calvarese e Irrati non gli ha dato una mano. Alcune cose sono state rimesse in sesto, altre no. Non capisco perché si voglia cambiare il calcio, uno sport straordinario. Conosco i dati ed è fuori di testa fare una cosa del genere, lo dico alla FIFA. Si parla di spettacolo e gol ma le partite non possono finire tutte 7-3. Gli arbitri devono sottostare a regole ridicole, c'è un nucleo di persone che sono tutte competenti e che vogliono dire la loro. È diventato un calcio dove cadono tutti, prima era tutto diverso. Vediamo anche espulsioni che non hanno senso".