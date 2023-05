Caso Juve, il retroscena: c'era accordo sul patteggiamento, è saltato per Procura CONI

vedi letture

Mancato accordo sul patteggiamento e quindi deferimento. È stata questa la lettura sulla novità di ieri in casa Juventus. Secondo Tuttosport, però, le cose non sarebbero andate esattamente così. Anzi, il club bianconero e la Procura FIGC guidata da Chiné avrebbero trovato un'intesa, saltata per l'opposizione della Procura Generale presso il CONI.

La ricostruzione. In particolare, l'accordo fra le parti sarebbe stato trovato, ma l'obiezione dei procuratori del CONI sarebbe stata relativa alla recidiva. La violazione dell'art. 4 c. 1 è infatti contestata tanto nel caso plusvalenze quanto nei vari filoni oggetto del deferimento di ieri. Per superare l'ostacolo, sarebbe stata necessaria una motivazione particolare, che la Procura avrebbe preferito non presentare.