Ufficiale Renate, colpo sulla fascia: preso Michele Tempre dall'Empoli

Il Renate ha ufficializzato l'acquisto di Michele Tempre dall'Empoli. Il difensore classe 2006 ha firmato un contratto fino al 2028.

Il Renate continua a investire sui giovani e ufficializza l'arrivo di Michele Tempre. L'esterno sinistro classe 2006 approda a titolo definitivo dall'Empoli e ha firmato un contratto biennale con il club nerazzurro, che punta sulle sue qualità e sul suo potenziale di crescita.

La nota del club

L’A.C. Renate è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo definitivo dall’Empoli F.C., le prestazioni sportive del difensore Michele Tempre, che ha sottoscritto con il Club un contratto biennale, con scadenza il 30 giugno 2028.

Classe 2006, Tempre è un esterno sinistro dinamico e propositivo, capace di abbinare corsa, intensità e qualità nella fase di spinta. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, con cui ha completato il proprio percorso di formazione fino alla Primavera, ha successivamente maturato importanti esperienze nel calcio dei grandi indossando le maglie di Nocerina (Serie D ’24/25) e Pistoiese. Nella prima parte del campionato ’25/26 ha totalizzato anche 5 presenze in Serie C con il Pontedera.

Con il suo arrivo, il Renate inserisce un giovane di prospettiva, dotato di qualità tecniche, personalità e ampi margini di crescita, perfettamente in linea con la filosofia del Club, da sempre orientata alla valorizzazione dei giovani talenti.

Il Presidente, la Dirigenza, lo staff tecnico e tutta la famiglia nerazzurra danno il più caloroso benvenuto a Michele, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia dell’A.C. Renate.