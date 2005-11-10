Ufficiale Monopoli, rinforzo in difesa: preso Cristian Cerretti

Il Monopoli ha ufficializzato l'acquisto del difensore Cristian Cerretti. Il classe 2001 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Il Monopoli aggiunge un nuovo tassello alla propria difesa. Il club biancoverde ha ufficializzato l'ingaggio di Cristian Cerretti, centrale classe 2001 cresciuto nello Spezia e reduce da tre stagioni con il Pontedera, con cui ha maturato una solida esperienza in Serie C.

Il comunicato del club

La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto un accordo per i diritti alle prestazioni sportive fino al 30 giugno 2028 con il calciatore Cristian Cerretti.

Difensore di piede destro, classe 2001 (è nato il 23 agosto a La Spezia), cresciuto calcisticamente nelle giovanili dello Spezia, conta 131 presenze, 5 gol e 5 assist in tutte le competizioni della Serie C con le maglie di Imolese e Pontedera (società con la quale ha giocato le ultime tre stagioni).