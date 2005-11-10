Ufficiale Trento, Ladisa torna in gialloblù: prestito dal Venezia fino a fine stagione

Il Trento riabbraccia Marco Ladisa. L'attaccante torna in prestito dal Venezia dopo le 15 presenze della scorsa stagione.

Il Trento punta ancora su Marco Ladisa. Il club gialloblù ha ufficializzato il ritorno dell'attaccante dal Venezia con la formula del prestito: dopo l'esperienza positiva della scorsa stagione, il classe 2004 sarà nuovamente a disposizione di Luca Tabbiani.

La nota del club

A.C. Trento 1921 S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Venezia FC i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Marco Ladisa che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2027.

Il giocatore, dopo la buona esperienza nello scorso campionato con la maglia gialloblù, dove ha collezionato 15 presenze, torna quindi a disposizione del tecnico Luca Tabbiani fino al termine della stagione.

Ladisa è pronto ad indossare nuovamente la maglia del Trento: «Sono davvero felice e orgoglioso di poter vestire ancora la maglia gialloblù. Lo scorso anno ho vissuto un’esperienza straordinaria e quando si è presentata l’opportunità di tornare, non ci ho pensato due volte: sento di avere ancora molto da dare a questi colori e non vedo l’ora di mettermi a completa disposizione di mister Tabbiani e dei miei compagni. Riparto con motivazioni ancora più grandi e con la voglia di dare continuità a quanto fatto, crescendo sia a livello personale sia collettivo. Lavorerò duramente ogni giorno per ripagare la fiducia che la società ha riposto in me».

A Marco un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro a Trento!