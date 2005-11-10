TMW Juventus, c'è anche Solet per la difesa. E la pista Vlahovic potrebbe clamorosamente riaprirsi

Il mercato della Juventus deve ancora entrare nel vivo ma ci sono già degli obiettivi concreti. Per la difesa i bianconeri continuano a lavorare su Muharemovic ma c’è anche un altro nome che è spuntato nelle ultime ore ed è Solet. L’Inter si è un po’ defilata e la Juventus ha provato ad inserirsi nonostante la valutazione di 25 milioni di euro. Ma la vera sorpresa potrebbe essere rappresentata da Vlahovic. Forse la parola fine non è ancora stata scritta. Le prossime ore potrebbero regalarci una sorpresa. Ecco il nostro punto della situazione.