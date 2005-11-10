Ufficiale Il Cittadella ha il suo nuovo allenatore: nominato Musso. Che dal 2014 è nello staff granata

La notizia era già nell'aria, e adesso arriva l'ufficialità, perché, attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente, il Cittadella "comunica che l’allenatore della Prima Squadra per la stagione 2026/27 sarà Roberto Musso.

Roberto Musso ha indossato la maglia granata dal 2000 al 2011, collezionando 250 presenze e diventando uno dei protagonisti della storia del Club. Conclusa la carriera da calciatore, nel 2014 è entrato a far parte dello staff tecnico granata, iniziando un percorso che lo ha visto crescere all’interno della società fino al passaggio a primo allenatore della Prima Squadra.

A Roberto va un grande in bocca al lupo per il prossimo campionato alla guida dei granata. A presto in campo, mister!"