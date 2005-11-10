Ufficiale
L'Ascoli si tutela in vista del futuro: rinnovo fino al 2029 con opzione per Lo Scalzo
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Con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, l'Ascoli "comunica di aver rinnovato il contratto di Luca Lo Scalzo fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione.
Centrocampista classe 2007, originario di Murano e cresciuto nel settore giovanile bianconero, Lo Scalzo è reduce dall’esperienza in prestito al Napoli, dove si è distinto nel campionato Primavera 1.
Il rinnovo rappresenta un importante attestato di fiducia da parte del Club e uno stimolo a proseguire con determinazione il percorso di crescita intrapreso in maglia bianconera fin dall’età di 15 anni, continuando a lavorare con impegno per raggiungere nuovi traguardi.
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