Ascoli, Vitale prolunga il contratto: il portiere resterà in bianconero fino al 2028
L'Ascoli riparte da uno dei protagonisti dell'ultima stagione. Il club bianconero ha annunciato il rinnovo del contratto di Samuele Vitale fino al 30 giugno 2028, confermando la fiducia nel portiere che si è distinto nell'ultimo campionato di Serie C
La nota del club
Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. annuncia con piacere di aver rinnovato il contratto con Samuele Vitale fino al 30 giugno 2028. Punto di forza dello scacchiere bianconero nella stagione di Serie C appena conclusa, nelle 38 presenze in campionato e 6 nei playoff ha mantenuto la porta inviolata 22 volte, risultando uno dei portieri più importanti della categoria.
L’Ascoli Calcio rivolge a Samuele i migliori auguri per il prosieguo del suo percorso in maglia bianconera, con l’auspicio di continuare insieme a raggiungere nuovi e importanti traguardi.