Cassano chiede scusa: "Dissi che all'Inter forse non serviva Kante ma è favoloso. Alzo le mani"

L'ex attaccante Antonio Cassano, durante la diretta della Bobo TV su Twitch, ha chiesto pubblicamente scusa per una precedente valutazione su N'Golo Kante, protagonista assoluto della vittoria della Champions League col Chelsea: “Devo ricredermi su Kante, un anno fa ho detto che all’Inter forse non sarebbe nemmeno servito… Invece è un giocatore fantastico. Era in panchina, ma da quando è arrivato Tuchel si è messo a trottare con intelligenza ed è devastante. Non pensavo fosse un giocatore così, alzo le mani perché è favoloso. Uno dei centrocampisti più forti al mondo”.