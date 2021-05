Cassano: "Perché nessuno in Italia prende Hlozek? Mi chiamò Totti, voleva la sua procura"

vedi letture

Nel corso della trasmissione live sul canale Twitch di Christian Vieri, l'ex attaccante Antonio Cassano ha dato una sorta di consiglio per gli acquisti, raccontando anche un retroscena riguardante Hlozek: “Io non capisco perché non vadano a prendere Hlozek le squadre italiane. Un po’ di tempo fa, dopo una di queste trasmissioni, mi ha chiamato Totti per portarlo in Italia ed averne la procura. Poi però non se ne è più fatto niente… Ora ha pure rinnovato con lo Sparta Praga!".