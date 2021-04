Cassano racconta il dietrofront col Verona: "Dissi a Pecchia che la squadra era davvero scarsa"

"Mi viene da ridere". Antonio Cassano esordisce così quando Daniele Adani, durante la Bobo Tv su Twitch, gli chiede di raccontare cosa successe davvero nel 2017, quando in pochi giorni passò dal ritiro col Verona alla sorprendente decisione di fermarsi: "Setti aveva fatto di tutto per convincermi, ma la verità è che dopo 2-3 giorni di ritiro non riuscivo più a correre. Stavo già morendo, così andai da Fusco e da Pecchia (ds e allenatore, ndr) e parlai loro molto chiaramente: 'La squadra è scarsa, non facciamo tre passaggi di fila e così non andremo da nessuna parte'. Vedevo Pazzini con problemi al ginocchio, Cerci che non stava bene... Volevo solo tornamene a casa e dissi a mia moglie di venirmi a prendere, in quattro ore lei era già su... Il Verona mi chiese di aspettare, ci prendemmo qualche altro giorno, poi durante un allenamento sentii i 'buu' e le offese dei tifosi. Non ci vidi più, avevo chiuso. Lo dissi chiaramente a tutti, ringraziandoli comunque per l'opportunità. Non a caso, non presi neanche un euro in segno di rispetto verso il club. La mia carriera è finita lì", il ricordo dell'ex attaccante.