Cassano: "Roma come la Longobarda di Oronzo Canà. Ha fatto cacare, Mou è fortunato"

Antonio Cassano, ex fantasista della Roma e oggi opinionista per la Bobo Tv, ha analizzato su Instagram il pareggio per 0-0 tra il Bayer Leverkusen e i giallorossi: "La Roma ieri mi ha ricordato vagamente la Longobarda di Oronzo Canà. Parto dal presupposto che sono contentissimo perché sono affezionato alla gente e alla squadra però non è possibile che dall'inizio alla fine vedere risse, litigi, gente che si butta a terra. Non hanno fatto mezza azione, mezzo tiro in porta in 98 minuti. Però l'allenatore dirà che la squadra è speciale, che quello è speciale... Il problema è che nella vita, come lui ha detto tante volte, vuole avere, come diceva Napoleone, più comandanti fortunati che forti. Lui è un grandissimo fortunato, una roba impressionante. Poi si dirà che è arrivato in finale e non della prestazione e che ha fatto cacare.

L'anno scorso ha vinto la Conference League... E si andrà avanti sempre per risultati. Ha avuto fortuna nel sorteggio, che ha beccato squadre di cui era più forte sulla carta, però io devo parlare di calcio. La Roma è stata una roba a dir poco vergognosa, che non si può veramente capire. Lui però poi cosa dirà? 'Sono arrivato in finale, ho vinto... Non me ne frega un cazzo'. Brava la Roma, però ha fatto cacare".