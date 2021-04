Cassano: "Sarri prende un volo e va da Ronaldo. Da lì la Juve ha iniziato il suo declino"

vedi letture

"Ma di cosa stiamo parlando? Sei sulla luna? Così l'allenatore perde tutta la credibilità".

Argomento Juve sempre di attualità sulla BoboTv. Antonio Cassano è particolarmente accalorato quando giudica l'operato dei bianconeri, con Pirlo e non solo: "La Juve, da fuori, l’ho sempre reputata tanta roba sul piano della gestione. Da Sarri in poi hai sbagliato tanto. Il primo errore clamoroso: prendi Sarri e dopo due giorni il mondo intero sa che Sarri va da Ronaldo che era in vacanza in Grecia per parlargli. Ma di cosa stiamo parlando? Sei sulla luna? Abbiamo fatto i calciatori, che credibilità dai all’allenatore così? Un allenatore prende un volo e va a parlare da un calciatore. Neanche con Maradona e Messi... Da lì la Juve ha iniziato il suo declino. Sarri è stato mandato via dalla maggior parte dei calciatori perché lo spogliatoio non era d’accordo con lui".