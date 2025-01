Ufficiale Castrovilli e l'obiettivo rilancio: il classe '97 lascia la Lazio e approda in prestito al Monza

Gaetano Castrovilli è un nuovo calciatore del Monza. Il centrocampista della Lazio si trasferisce in Brianza a titolo temporaneo, come si apprende dal sito della Lega Serie A. Dopo una prima parte di stagione in cui ha totalizzato 10 presenze, di cui 9 in Serie A e una in Coppa Italia, il classe '97 tenterà di rilanciarsi con la squadra di Salvatore Bocchetti.

In carriera il 27enne vanta 131 presenze e 14 gol con la Fiorentina, 55 gettoni e 14 reti con la Cremonese, 12 match con il Bari e 10 incontri con la Lazio. In Nazionale si è tolto la soddisfazione di disputare 4 partite, vincendo anche l'Europeo. A queste ci sono da aggiungere le 2 sfide con l'Under 21 e le 5 con l'Under 20, con cui ha realizzato anche 2 gol.