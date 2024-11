Causio: "La Juventus non mi entusiasma. E Koopmeiners per ora è una mezza delusione"

Ai microfoni di Radio Bianconera durante la trasmissione 'Fuori di Juve', l'ex Franco Causio ha detto la sua sul momento della squadra e sul lavoro fatto fin qui da Thiago Motta: "Col Lecce sarà sicuramente sarà una gara difficile, viste le ultime due. Il Lecce ha cambiato allenatore, non sarà facile. Troverà un ambiente bello carico, quindi sono un po' scettico. Al di là degli infortuni, non ho visto ancora un bel gioco. Mi aspetto di più dagli avversari".

E sul tecnico ha aggiunto: "Non è solo la Juve, ma in generale il gioco che non mi piace, quello in orizzontale. Non ti porta mai alla conclusione. C'è qualcosa che non mi quadra, prima era diverso. Se hai dei centrocampisti validi, come li ha sempre avuti la Juve, i risultati li fai sempre. Fino ad oggi Koopmeiners è una mezza delusione, ma anche Luiz, probabilmente c'è qualcosa che al momento sfugge. Vedere la Juve giocare in questo momento non mi entusiasma. Vedo sempre cambiare formazione, una base di squadra invece dovresti averla e la Juve al momento non ce l'ha".

Mentre sulla manovra offensiva ha detto: "In questo momento hai Conceicao che è bravissimo nell'uno contro uno, cosa che prima avevi anche con Cuadrado, dall'altra parte non hai nessuno. Se non hai due esterni e hai Vlahovic, lui devi servirlo in un certo modo. E' uno che deve concludere il gioco della squadra e deve essere più sereno quando va in campo. Lo vedo che lotta sempre, deve essere più tranquillo".

E poi un parere su Yildiz: "Ha colpi eccezionali ma è stato responsabilizzato troppo. E' giovane, bisogna avere pazienza. Gli abbiamo dato la 10 ma deve essere supportato. ha dei colpi ma non può caricarsi la Juve sulle spalle a 19 anni. Per me è comunque il più ideale per fare il falso nueve". Mentre su Conceicao ha aggiunto: "Ha 22 anni, ha delle doti che pochi hanno ultimamente. Il fisico forse lo penalizza, ma ha dribbling che altri non hanno. Giocando in campo internazionale ha la forza di crescere ancora".