Ceferin: "Colpito dalla reazione del Regno Unito, ho sentito più volte Boris Johnson"

Aleksander Ceferin, presidente dell'UEFA, nel corso della sua intervista al Daily Mail non ha lesinato elogi al Regno Unito: "Sono rimasto davvero colpito dalla reazione del governo del Regno Unito. Ho avuto più conversazioni telefoniche con Boris Johnson e il segretario di Stato Dowen in quelle 48 ore di follia. Erano dalla parte giusta della storia al momento giusto e questo mi ha colpito molto. Questo sforzo congiunto dimostra che non tutto è in vendita, che non puoi presentarti coi tuoi miliardi e dire 'Non m'interessano tradizione, storia, tutto ciò che amiamo, perché ho abbastanza soldi e comprerò tutto'. Non esiste, questo concetto non può passare".

