Ceferin ha chiamato il Principe William per ringraziarlo del suo impegno contro la Superlega

Se il progetto Superlega è naufragato, gran parte del merito è dello sforzo politico fatto dal Regno Unito. Non soltanto a livello governativo, con l’operato del premier Boris Johnson, ma contro il torneo elitario si è spesa anche la Corona. Nello specifico, in persona di William, Duca di Cambridge e figlio di Carlo, secondo in linea di successione al trono del Regno Unito. Ma anche presidente della FA, l’equivalente inglese della nostra Federcalcio, e per la cronaca notoriamente tifoso dell’Aston Villa. Un impegno certificato anzitutto dal fatto che sia stato tra i primi a twittare il suo dissenso rispetto al progetto, e dalle indiscrezioni che arrivano da The Telegraph: nella giornata di ieri, lo stesso William e il presidente UEFA, Aleksander Ceferin, sarebbero stati protagonisti di una lunga telefonata privata, nella quale il numero uno del calcio europeo avrebbe ringraziato il principe.

Now, more than ever, we must protect the entire football community – from the top level to the grassroots – and the values of competition and fairness at its core.

I share the concerns of fans about the proposed Super League and the damage it risks causing to the game we love. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 19, 2021