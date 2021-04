Cena a casa McKennie, Dybala: "Non era una festa ma ho sbagliato lo stesso. Mi scuso"

Dopo la festa a casa di McKennie, insieme anche ad Arthur, con circa 20 persone multate, Paulo Dybala, presente con i suoi due compagni e a rischio convocazione per il derby contro il Torino, ha affidato al suo profilo Instagram un pensiero sull'accaduto: "So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori. Non era una festa, ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso".